بالصور.. نصائح وطرق لتنسقين قلادتك مع ملابسك

متابعات(صدى):

قدم خبراء الأزياء نصائح وطرقاً لارتداء أفضل الملحقات والقلائد والإكسسوار المناسبة والمتوافقة مع مظهرك كما أنها سهلة التنقل والحركة بها.

وقد كشف الخبراء في ” Who What Wear ” كل ما يخص ارتداء جميع أنواع القلائد وما هو المناسب بالضبط والطول المناسب لكل زي مختلف وكل نوع من الملابس وأسلوب ارتداء الملابس.

وفقاً للمتخصصين في الملابس، فإن أفضل ما يتناسب مع قطع الملابس المفتوحة الرقبة هي القلائد المزخرفة المكتنزة والملتفة حول العنق، في حين أن العقد الطويل الواسع البيضاوي المسمى بالحبل يتلاءم مع الملابس المرتفعة الياقات.

وتشمل القلائد والسلاسل الكثير من التنوع مثل القلادة الإطار التي تلتف مباشرة حول العنق ويعلق بها دلاية أو إكسسوار، التي ذكر موقع الأزياء أنها تناسب أي فتحة عنق في كل قطع الملابس، بحسب صحيفة Daily mail البريطانية.

قطع الملابس ذات الرقبة المفتوحة

ووفقاً لخبراء ” Who What Wear ” ، فإن ما يتناسب مع الملابس ذات حرف V يقترب من الترقوة -العظام الأفقية على اليمين واليسار أعلى الصدر تحت الرقبة- قلادة بطول 14 بوصة قصيرة تلتف حول الرقبة.

قلادة قصيرة مكتنزة تلتف حول الرقبة، يتراوح طولها بين ما بين 12 و14 بوصة، وتتألف من ثلاثة خيوط أو أكثر من خيوط اللؤلؤ والكوندان.

يتميز هذا الأسلوب من الموضة والتناسق في أن هذه السلاسل تطوق منطقة الرقبة والترقوة فتظهر جمالها وهي أفضل ما يُرتدى مع قطع الملابس المفتوحة من منطقة العنق أو الفتحة التي تطوق الكتفين كالقارب.

الملابس العصرية أو الرسمية

قلادة الرباط وهي عادة ما تكون بطول 16 بوصة ويمكن ارتداؤها مع جميع أنواع الملابس والأزياء.

وقد عادت موضة ارتداء مثل هذه القلائد في السنوات الأخيرة بعد فترة التسعينيات.

تربط القلادة بإحكام حول الرقبة وعادة ما يتراوح طولها ما بين 14 إلى 16 بوصة.

وهذا النوع من السلاسل يناسب أي زي وأي موضة وأي نوع ملابس سواء العصري منها أو الرسمي، لكن يُفضل ألا تُرتدى مع قطع الملابس ذات الرقبة أو الياقة عالية مثل ماركة بولو لأنها لن تظهر جمال مثل هذا النوع من السلاسل.

قطع الملابس المفتوحة الرقبة.. قلادة الأميرات

قلائد الأميرات هي القلائد الأكثر شيوعاً ويمكن ارتداؤها مع أي مظهر. يتراوح طولها بين 17 و19 بوصة. وهي متاحة بأنواع وأشكال مختلفة منها الخفيف ومنها الثقيل الوزن وتتدلى برقة حتى أسفل العنق عند عظام الترقوة.

هذه القلادة تشبه أول نوع، أي القلادة القصيرة، في أنها متنوعة ويمكن ارتداؤها مع معظم أشكال العنق في كل قطع الملابس طالما أن هذه القطع لها رقبة مفتوحة وياقة مكشوفة بما يكفي لإظهارها.

يتم ارتداء الماتيني مع الأزياء الرسمية وغير الرسمية توضع قلادة ماتيني فوق الصدر لتتناسب مع معظم الأزياء، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

فستان دون أكمام، أو فستان مشدود على الصدر، سيكون مثالياً لأنه يظهر طول القلادة بكل تألقها.

ضعيها بين العنق والصدر وسوف تكمل إطلالة زيك القصير. غالباً ما تكون مزينة بالخرز والأحجار الكريمة.

عنق طويل.. قلادة أوبرا

الطول الدراماتيكي لعقد الأوبرا يعني أنه يجب ارتداؤه على عنق طويل.

طول قلادة الأوبرا يجعلها قطعة لافتة للنظر. توضع أحياناً عكس الصدر وأحياناً أقصر بكثير بفضل طولها البالغ.

المرشد ينصح بارتداء هذا العقد على العنق الطويل، وسيحيي إطلالتك غير الرسمية بالتأكيد.

ينصح الخبراء بارتداء قلادة الحبل الأنيقة مع ملابس السهرة، عندما لا تكون ملابس غير رسمية

قلادة الحبل نوع طويل جداً، تكون في كثير من الأحيان ملونة بألوان زاهية. تصل تحت الصدر ويتم ارتداؤها لتكون قطعة لافتة للنظر جداً لمرتديتها.