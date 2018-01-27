الزامل: العمل الإداري لا يناسب ماجد عبدالله

نواف السالم(صدى):

اتفق الناقد الرياضي، عبدالكريم الزامل، مع قرار ماجد عبدالله بتقديمه استقالته من منصب المدير الإداري للمنتخب الوطني، مؤكدا أن العمل الإداري لا يناسبه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن سامي الجابر لا مميز في التحليل الرياضي، أكثر من عمله كمدرب أو إداري.

وقال الزامل : استقالة ماجد عبدالله تؤكد أن العمل الإداري لا يناسبه أبداً خبراته المتراكمة يستفاد منها كمستشار ..فيما كان إبعاد سامي الجابر سببه مُبدع “ كمنظر ” لا ممارس للعمل وتفوقه مؤكد كمحلل أكثر من مدرب أو إداري ” .

ويذكر أن اتحاد كرة القدم قد أعلن قبول استقالة ماجد عبدالله من منصب المدير الإداري للمنتخب الوطني وتعيين عمر باخشوين بديلا له، كذلك تعيين بندر قطان بدلا من سامي الجابر في منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.