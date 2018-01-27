بالصور.. النصر يعلن إصابة أحمد الفريدي

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر، عن تعرض اللاعب أحمد الفريدي، للإصابة في الركبة خلال الحصة التدريبية للفريق اليوم، مؤكدًا أن الإصابة لن تمنعه من المشاركة في المباراة القادمة ضد التعاون في الجولة الـ19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الإدارة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” شهد تدريب النصر اليوم تعرض الكابتن احمد الفريدي لكدمة بالركبة لم يكمل معها التدريب، ولن تمنعه بإذن الله من المشاركة في المباراة القادمة ” .