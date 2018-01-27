” الشرعية ” تسيطر على صعدة باليمن

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، إن قوات دعم الشرعية في اليمن حققت تقدمًا باتجاه محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين، بإحكام سيطرتها على مناطق عدة.

وأضافت المصادر أن القوات الشرعية سيطرت وبإسناد من طائرات التحالف العربي، على سلسلة جبال الضب والمليل وصولاً إلى بير السلامي وأبرق الهمل في منطقة العطفين في جبهة البقع شرقي المحافظة.

وجاء تقدم قوات الشرعية قرب صعدة بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، قُتل خلالها عدد من المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربات عسكرية تابعة لهم.