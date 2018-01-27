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فيديو توضيحي لاعتبار ” تسلا موديل إكس ” سيارة المستقبل

فيديو توضيحي لاعتبار ” تسلا موديل إكس ” سيارة المستقبل
واشنطن(صدى):

رغم الجدل الذي يحيط بخاصية القيادة الآلية لسيارات ” تسلا ” ومدى أهميتها للمستهلكين، إلا أن فيديو نشرته ” Reddit ” هذا الأسبوع أظهر أن هذه الخاصية في النسخة ” موديل إكس ” ربما تشير إلى أنها سيارة المستقبل.

أظهر الفيديو السيارة ” موديلإ كس ” وهي تركن نفسها في مرأب أو ساحة انتظار دون أي مساعدة بشرية.

ومع انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب الكثيرون عن إعجابهم بمنفعة الخاصية في سيارات ” موديل إكس ” .

يأتي ذلك بعد اصطدام سيارة ” موديل إكس ” بشاحنة في كاليفورنيا، الأمر الذي أثار القلق بشأن خاصية القيادة شبه الآلية في السيارة.


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