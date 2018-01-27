اصنعي الماسكارا بنفسك في المنزل بطريقة بسيطة

متابعات(صدى):

كشفت بعض التقارير الحديثة عن طريقة لصنع الماسكارا في المنزل، بـ3 مكوّنات بسيطة، وهي: فرشاة الأسنان والفازلين وظلال العيون.

أمّا طريقة التحضير، فتطلّب بداية مزج الفازلين (أو زيت الزيتون أو زيت الخروع) مع كميّة ضئيلة من ظلال العيون باللون الأسود، وخلطها جيّداً، ثمّ الإستعانة بفرشاة الأسنان (أو فرشات رموش أو حواجب) ووضع كميّة من المزيج عليها، وتطبيقها على الرموش، بطريقة تصاعديّة، للحصول على مظهر طبيعي.