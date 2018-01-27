سرعة رد الرجل على رسائلك تعكس درجة إعجابه بك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة بالعلاقات الاجتماعية أن السائل النصية، والرسائل الخاصة ببرامج الدردشة تخبئ الكثير من التحليل الخاص بالعلاقات العاطفية، ومن بينها إظهار مشاعر الإعجاب.

حيث يمكنك من خلال سرعة رد الرجل معرفة قدر انجذابه لكِ.

– الرد في نفس الوقت:

إذا أرسلتي رسالة لشخص أنتِ معجبة به ورد في نفس الوقت فأنتِ أمام ثلاثة احتمالات، الأول أن يكون معجبا بكِ هو الآخر لدرجة تجعله يرد سريعا، أو أنه لا يترك هاتفه وهذا ما يجعله يرد سريعا، أو أنه شخص مهذب ويرد على الجميع سريعا.

– الرد بعد نصف ساعة أو أقل:

في هذه الحالة احتمالات أنه معجب بكِ أكبر من احتمالات الشخص الأول، فرده عقب نصف ساعة تأكد أمرين الأول أنه يحاول أن يفكر في رد مناسب لكِ، والثاني أنه يحاول أن يبدو أهدأ وواثقا في نفسه أكثر بعدم الرد سريعا.

– الرد بعد ساعة أو اثنتين:

في عضون الساعة لا نزال أمام شخص احتمالات إعجابه بكِ عالية، ولكنه لا يود الرد سريعا حتى لا يقول شيئا خاطئا يندم عليه.

– الرد بعد بضع ساعات:

هنا يبدأ الخطر، فبعد مرور ساعتين فنحن أمام احتمالين، إما أن يكون غير معجب بكِ بالمرة، أو أنه يحترف اللعب مع النساء، ويحاول أن يلعب دور الفتى صعب المنال معكِ.

– الرد في اليوم الثاني:

هنا نحن أمام خيار واحد لا ثاني له هو أنه غير معجب بكِ، فحتى إذا كان من هؤلاء الشباب الذين لا يفضلون برامج الدردشة، فرغما عنه إذا كان منجذبا لكِ سيرد بمجرد رؤية إشارة باسمك.