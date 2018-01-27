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الدفاع المدني يحذر المواطنين في سقوط الثلوج بتبوك

الدفاع المدني يحذر المواطنين في سقوط الثلوج بتبوك
محمود البلوي(صدى):

حذر الدفاع المدني، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين في تبوك، من أثناء وبعد تساقط الثلوج.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على جميع المواطنين والمقيمين توخي الحذر أثناء وبعد تساقط الثلوج، لتجنب التعرض للخطر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 48 دقيقة

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