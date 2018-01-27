الدفاع المدني يحذر المواطنين في سقوط الثلوج بتبوك
حذر الدفاع المدني، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين في تبوك، من أثناء وبعد تساقط الثلوج.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على جميع المواطنين والمقيمين توخي الحذر أثناء وبعد تساقط الثلوج، لتجنب التعرض للخطر.
عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 48 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7639 ] نشر منذ 33 دقيقة
مشكورين وقـــوكم الله .👌🌹👍.