24 مليون دولار تكلفة مبردات طائرة ” ترامب “

واشنطن(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن طائرة الرئيس الأمريكي المعروفة باسم “ آير فورس وان ” تحتاج لمبردات جديدة، وتلك المبردات ستكلف دافعي الضرائب ما يقرب من 24 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة تلك المبردات، تمثل أحدث دليل على مدى التكلفة الباهظة لبناء طائرة رئاسية مطورة والتي تقل الرئيس الأمريكي خارج الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن المبردات الجديدة ليست مجرد مبردات مطبخ عادية لكنها مخصصة للحفاظ على الطعام في الطائرة الرئاسية وإطعام الرئيس وفريقه والمسافرين على متنها وحتى طاقم الطائرة لمدة 3 أسابيع بمعدل 3 وجبات يوميا.

وتابعت أن المبردات ستكون مجهزة للاحتفاظ بـ3 آلاف وجبة تحت كابينة المسافرين، وكان سلاح الجو الأمريكي منح “ بوينج ” عقدا بقيمة 23.7 مليون دولار في ديسمبر الماضي لتغيير مبردين من بين 5 مبردات في الطائرة، ويعود تاريخ تلك المبردات القديمة إلى 1990م، ومن المتوقع الانتهاء من توفير المبردات الجديدة في أكتوبر 2019م.