بالصور.. مجموعة من أبرز السيارات المبتكرة التي أعلن عنها هذا العام حتى الآن

واشنطن(صدى):

لم ينتهي الشهر الأول من عام 2018 بعد، ولكن تم الكشف حتى الآن عن العديد من التصميمات المبتكرة للسيارات سواء في معرض السلع الاستهلاكية بمدينة لاس فيجاس أو معرض ديترويت الدولي.

ونشر بيزنس إنسايدر تقريرا تناول فيه مجموعة من أبرز السيارات المبتكرة التي تم الإعلان عنها حتى الآن منذ بداية 2018.

1- ” Byton ”

أعلنت شركة بايتون الصينية الناشئة عن تصميمها للسيارات الرياضية الكهربائية في معرض السلع الاستهلاكية.

تتميز بايتون الرياضية بتقنياتها المتقدمة منها التعرف على الوجوه والكاميرات الجانبية بدلا من المرايا والتحكم بالصوت فضلا عن قدرات القيادة الآلية.

2- ” Infiniti Q Inspiration ”

أعلنت ” نيسان ” عن سيارتها المبتكرة ” كيو إنسبيريشن ” من علامتها التجارية ” إنفينيتي ” في معرض ديترويت وأكدت الشركة على أنها ستطرح هذه السيارة الكهربائية عام 2021.

3- ” لكزس ” – ” LF-1 Limitless ”

أعربت ” تويوتا ” عن أملها في خوض المنافسة بسيارتها المتبكرة الجديدة “إل إف -1 ليمتليس” الجديدة من العلامة التجارية “لكزس” على أن تطرح للمستهلكين بحلول عام2019.

4- “كيا” – ” Niro EV ”

من المتوقع أن تشمل السيارة نيرو كاميرات جانبية بدلا من المرايا وتقنية التعرف على الوجوه كما أنها ستعمل الكهرباء،وفي الداخل هناك لمسات فاخرة وإمكانية التحكم باللمس.

5- ” نيسان ” – ” IMx ”

تميزت ” آي إم إكس ” بخاصية القيادة الآلية بالإضافة إلى السماح أضا بالتوجيه البشري، وتعمل السيارة بالكهرباء مع إمكانية التحرك في نطاق 590 كيلومتر بشحنة واحدة.

6- ” نيسان ” – ” Xmotion ”

أكثر ما جذب أنظار الحضور لهذه السيارة في معرض ديترويت صالونها الداخلي الذي يعكس التقنيات الفائقة في تصميمها.

7- ” تويوتا ” – ” e-Palette ”

كشفت تويوتا عن سياراتها ذاتية القيادة التي يتوقع استخدامها في خدمات وسائل النقل العامة ذاتية القيادة.

وأفادت الشركة أنها تأمل بدؤ اختبار هذه الحافلات الصغيرة بحلول عام 2020.

8- ” GAC Enverge ”

عرضت شركة سيارات صينية سيارة كروس أوفر كهربائية في ديترويت،وتقول إنها ستطرح في السوق الأمريكيبنهاية 2019.

أفادت الشركة أن السيارة سيمكنها التحرك بشحنة كهربائية واحدة لنطاق 600 كيلومتر.