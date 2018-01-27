مرتضى منصور يعتذر عن انتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة(صدى):

قدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السبت، اعتذاره عن خوض سباق انتخابات الرئاسة في مصر والمزمع عقده في مارس المقبل.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لمنصور عقده في منزله السبت، لتدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قدم الشكر لأعضاء مجلس النواب والمواطنين الذين حرروا توكيلات له للترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال مرتضى: سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة في وقت لاحق وكذلك سأعلن عن المرشح الذي سأؤيده في الانتخابات المقبلة في وقتها.