بالفيديو.. كشف المخطط القطري الصهيوني للوقيعة بين المملكة والكويت

نايف السالم(صدى):

أعلن موقع ” الردع السعودي ” المعني بكشف فضائح الفساد القطري، مخططًا جديد لقطر يؤكد محاولة الإيقاع بين المملكة والكويت.

نشر ” الردع السعودي ” فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كشف فيه سيناريو النظام القطري بقيادة الإسرائيلي عزمي بشارة، لإثارة خلاف ” سعودي- كويتي ” ، مشيرًا إلى أن زيارة الوزير الكويتي لقطر كانت مدروسة بعناية.

وذكر الفيديو السعودي، أنّه منذ زمن ليس ببعيد، اتخذت قطر سياسة الحرباء التي تمتاز بالقدرة على تغيير ألوانها وفقًا للظروف المحيطة بها، وهذا ما حدث مع نظام الحمدين وإعلامه بعد قطع العلاقات مع دول الخليج.

وأحد ممارسات سياسة الحرباء التي اتخذتها قطر، كانت موجهة لدولة الكويت فقبل قطع العلاقات كان النظام القطري يوجه أذرعه الإعلامية المسمومة ويدبر المكائد لها، ابتداء من دعم الغزو العراقي عليها ودعم جماعة الإخوان الإرهابية فيها، وصولًا إلى تغطية مظاهرات الكويت والتحريض على العنف والخروج على الحاكم في محاولة صريحة لإثارة الفتن والفوضى.

وأوضح الفيديو، أنه بعد هذه السلسة الطويلة من التحريض، وبعد قطع العلاقات مع الدوحة، غيرت «الحرباء» لونها لتستخدم لسانها الطويل من خلال المرتزقة المنتسبون للإعلام القطري وغيرت توجهها ليتحول التحريض إلى المديح في محاولة منها لضرب العلاقات التاريخية والوثيقة بين السعودية والكويت.