إمارة مكة المكرمة تعلن عن مشاريع الطرق المعتمدة بالمنطقة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن مشاريع الطرق المعتمد تنفيذها لعام 1439 – 1440هـ، بالمنطقة، حيث بلغت مشاريع الطرق المزمع تنفيذها 18 طريقًا، بين استحداث طرق جديدة واستكمال أخرى.

وجاءت المشاريع على النحو التالي: طرق وتقاطعات لربط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطريق جدة – ينبع السريع وثول – رابغ، وربط طريق حدا الجموم بالدائري الجنوبي بجدة “المرحلة الثانية”، واستكمال ازدواج طريق الجموم – الزيما “المرحلة الثالثة والرابعة”.

واستكمال ازدواج الجزء المتبقي من طريق المخواة – المجاردة – محائل، و استكمال تقاطعات المدينة الرياضية بجدة وربطها بحي الحمدانية، واستكمال ازدواج طريق حضن – تربة حتى نهاية المرحلة الثانية، الطريق السريع لربط مدينة جدة بمكة المكرمة مباشرةً “المرحلة الأولى”، استكمال ازدواج طريق الشميسي – الكر “المرحلة الثالثة والرابعة”، استكمال طريق البيضاء – إيدام – نيات.

بالإضافة إلى استكمال المرحلة الأولى للطريق الدائري الثاني بجدة، وتحويل طريق جدة – جازان الساحلي إلى طريق سريع الجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة “المرحلة الرابعة”، واستكمال ازدواج وصلة مكة المكرمة المتفرعة من طريق جدة – جازان، مدخل مكة المكرمة الجنوبي “المرحلة الثانية والثالثة والرابعة”.