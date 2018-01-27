الخطوط السعودية تعلن تخفيض 30% علي التذاكر الدولية

عادل الحربي (صدى):

أطلقت الخطوط الجوية بالمملكة عرضًا خاصًا يتمثل في تخفيض نسبته 30% على اسعار التذاكر لجميع رحلاتها الدولية للراغبين في السفر اعتبارًا من اليوم السبت وحتى شهر ابريل المقبل، ويتم الحصول على الخصم حصريًا عبر تطبيق ” السعودية ” على الأجهزة الذكية.

يأتي هذه العرض من ” المملكة ” تحفيزًا لضيوفها للإستفادة من الخدمات المميزة والمتكاملة عبر تطبيقها على الأجهزة الذكية والذي شهد مؤخرا تحديثًا جديدًا يتيح لضيوف ” المملكة ” الحصول على المزيد من الخدمات منها، أفضلية اختيار وتغيير المقاعد المجانية أثناء وبعد الحجز وحتى عند إنهاء إجراءات السفر.