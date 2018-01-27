بالصور.. الشباب يضم المحترف التشيلي سبيستيان اوبيلا

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم السبت، تعاقدها رسميًا مع اللاعب التشيلي سباستيان أوبيلا، لمدة موسم ونصف، عقب اجتياز الكشف الطبي.

وتجاوز صانع العاب الشباب الجديد التشيلي سبستيان أوبيلا الفحص الطبي الذي خضع له مساء أمس بعد وصوله إلى العاصمة الرياض، وسيلتحق اللاعب بتدريبات فريقه اعتباراً من مساء اليوم لتجهيزه قبل مواجهة الاهلي الدورية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وأصبح أوبيلا ثاني صفقات الشباب، خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع صانع الألعاب الليبي مؤيد اللافي.