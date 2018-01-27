ولي العهد يعزي رئيس أفغانستان الإسلامية في ضحايا انفجار كابول

نايف السالم(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية في ضحايا الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول.

وقال سمو ولي العهد : ” علمت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين، وإنني أدين هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء، وأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، داعياً المولى القدير الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، إنه سميع مجيب “.