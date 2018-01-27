بالفيديو.. تعرض فتاة لموقف محرج بسبب حذائها

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تعرض فتاة لموقف محرج أمام مجموعة من الشباب بسبب حذائها ذي الكعب العالي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الفتاة وهي تسير منتعلة حذاء بكعب عالي، وراحت تتمايل يمينا وشمالًا أمام مجموعة من الشباب، ولكن اختل توازنها وكادت أن تسقط، مما تسبب في دخول الآخرين بنوبة ضحك هستيرية.