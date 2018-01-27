بالفيديو.. تعرض فتاة لموقف محرج بسبب حذائها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تعرض فتاة لموقف محرج أمام مجموعة من الشباب بسبب حذائها ذي الكعب العالي.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الفتاة وهي تسير منتعلة حذاء بكعب عالي، وراحت تتمايل يمينا وشمالًا أمام مجموعة من الشباب، ولكن اختل توازنها وكادت أن تسقط، مما تسبب في دخول الآخرين بنوبة ضحك هستيرية.
hahaha
Posted by Are you kidding me? on Wednesday, January 24, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41903 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه
,, هذا اللي يقول ,, ياماشي باالكعب العالي لاتامن الخثعه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7639 ] نشر منذ 2 ساعتين
تَســــــــــــــتاهِـــــــــــــــــل مَجـــــــــــــــــــاهــا .😂😄😅😁😂😄😀😅😂.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23910 ] نشر منذ 1 ساعة
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔