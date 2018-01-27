شكل الاذنين يقول الكثير عن شخصيتك ومصيرك

متابعات(صدى):

يكشف شكل بعض أجزاء الجسم الكثير من أسرار الشخصية، ومن ذلك شكل اليدين وخطوطها وشكل العينين والأصابع وخطوط الجبين واستدارة الذقن. والمفاجأة هي أن شكل الأذنين يدل أيضاً على الكثير من الطباع وخفايا المصير.

الشكل 1

إذا كانت أذناك تتسمان بشحمتين ملتصقتين بجانب وجهك، فهذا يعني أنّك متقلبة المزاج وأنّك تعترضين غالباً على كل الأخطاء التي تحدث في محيطك. ويدل هذا الشكل في المقابل على أنّك تتسمين بصفات الكرم واللطف وعادة ما تهتمين بما يشعر به الآخرون وتحاولين فهم طريقة تفكيرهم وسلوكهم. كما يشير هذا إلى أنّك تحبين الحفاظ على القواعد وعدم تجاوزها مهما كانت الظروف.

الشكل 2

إذا كان هذا شكل أذنيك فهذا يعني أنّك تحبين الهدوء وتشعرين بالانزعاج من الأصوات المرتفعة. لذا ترين أنك مختلفة تماماً عن الأشخاص الذين يعيشون في محيطك والذين يتقبل معظمهم الأخطاء ويتناسونها. كما يكشف هذا أنّك جدية وقلما تتمكنين من التأقلم مع الأجواء المرحة. وهذا ما يجعلك تعيشين حالة من الروتين الممل والخانق. إذاً انتبهي جيداً. فقد يكون هذا سبب شعورك الدائم بعدم الرضى.

الشكل 3

هل هذا الشكل ينطبق على أذنيك؟ إذاً أنت تفضلين كتمان كل ما تقومين به فلا تكشفين للآخرين أسرارك أو مخططاتك. كما أنك خجولة ولا تجيدين التواصل مع المحيط وإن كنت تمتلكين الكثير من الأفكار والاقتراحات. فأنت ترين في الوقت نفسه أنّه لا يمكنك تبادل أفكارك مع أشخاص لا يسعهم أخذها على محمل الجدّ. لذا تجدين دائماً الحل في الخلود إلى وحدتك.

الشكل 4

في حال كان هذا شكل أذنيك، فهذا يدل على أنّك تتمتعين بالمهارة في أخذ القرارات وتظهرين الحسم في هذا الاتجاه ولا تتراجعين أياً تكن الظروف. كذلك يشير هذا إلى أنّك تنتبهين إلى الكثير من التفاصيل التي لا تلفت اهتمام الآخرين. وهذا ما يساعدك على إيجاد الحلول للكثير من مشكلاتهم. ويعني هذا الشكل أيضاً أنّك تتوخين الدقة في أداء كل أعمالك، ما يجعلك تحققين التميز.

الشكل 5

في حال كان هذا الشكل هو شكل أذنيك، فهذا يشير إلى أنّك تتسمين باللطف وهو ما يجعلك تجذبين إليك الكثير من الأنظار. فكل الأشخاص المحيطين بك يحبون بناء أواصر الصداقة معك. كذلك يدل هذا الشكل على أنّك تتمتعين بالثقة بنفسك وبالقدرة على اكتساب ثقة الآخرين أيضاً. لذا كثيراً ما يطلب إليك هؤلاء أداء المهمات المرتبطة بهم. فهم يعرفون أنّك ستحققين النجاح.

الشكل 6

يدل شكل أذنيك هذا على أنّك مختلفة عن الأشخاص المحيطين بك. فأنت تتمتعين بذكاء حاد يجعلك ترين الأمور من منظار مختلف وتفكرين بها بعمق. لذا تحبين أن تعيشي غالباً في عالمك الخاص، أن تقرئي كتاباً أو تمارسي هواية تفضلينها بعيداً عن ضجيج الحياة. كذلك أنت لا تعرفين أنصاف الحلول ولا المناطق الرمادية، فلا تبررين الخطأ ولا تسامحين من يسيء إليك.

الشكل 7

يكشف شكل أذنيك هذا أنّك لا تحصلين على أي شيء بسهولة وأنه يتعين عليك بذل الكثير من الجهود من أجل تحقيق أهدافك. لكنك تشعرين رغم ذلك بالتفاؤل ولا تدعين التعب يدفعك إلى الإحباط. فأنت لا تتعبين ولا تظهرين استسلامك وإن كنت تبدين ضعفك عندما تكونين بمفردك.