الشبيلي يسرد تجربته في أدبي الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

ضمن سلسلة الندوات التى يقدمها منتدى الشباب الإبداعي بالنادي الأدبي بالرياض، تقام ندوة ” تجربتي للشباب ٤” والتى يتحدث فيها الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي؛ للشباب حول تجربته الريادية في الإعلام التى قدم خلالها الكثير من البرامج والمواد الإعلامية والثقافية.

ويعد الشبيلي أحد أبرز الإعلاميين السعودين الأوائل، وكما يشمل الحديث عددًا من تجاربه الحياتية والإدارية والثقافية؛ حيث ساهم في تأسيس عدد من المؤسسات الإعلامية وله تجارب ثرية في التأليف والعمل الأكاديمي ونال عدد من الأوسمة والجوائز.

ويدير الحوار الأستاذ سعد المحارب؛ وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ٥ / ١٤٣٩هـ، ‏في مقر النادي الأدبي بحي الملز في تمام الساعة الثامنة مساءً.