غدا.. 48 ألف ناخب وناخبة يبدأون الاقتراع في انتخابات غرفة الشرقية

نايف السالم(صدى):

تنطلق يوم غد الاحد، انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية للدورة الثامنة عشرة (1439ه ــ 1443هـ)، على أن يستمر الإدلاء بالتصويت حتى يوم الخميس المقبل، بإجمالي عدد ناخبين 48015، ويبلغ عدد الأصوات النسائية منهم 5763 صوتًا بما يعادل 12% من نسبة الناخبين، يتنافس للفوز بأصواتهم 28 مرشح، 19 منهم يندرجون تحت فئة التجار والـ9 الباقين ضمن فئة الصناع.

وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات، قد حدّدت يوم غد الأحد موعدًا للاقتراع في كل من محافظات الخفجي والنعيرية والقطيف، على أن يبدأ الاقتراع من الساعة العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً في قاعة غرناطة بالأولى وفندق اليمامة بالثانية، في حين يستمر التصويت حتى السابعة مساءً في قاعة الملك عبدالله بمحافظة القطيف.

ويتجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في كل من إبقيق (صالة الدانة للمناسبات) والجبيل الصناعية (قاعة الأندلس ) ورأس تنورة (صالة رحيمة للمناسبات) بعد غد الاثنين، في حين يبدأ الاقتراع في مدينة الدمام من يوم الثلاثاء إلى الخميس القادمين، في مركز معارض الظهران (اكسبو) على طريق الدمام – الخبر الساحلي.

وتأتي انتخابات هذه الدورة من أعمال غرفة الشرقية أكثر زخمًا عن سابقتها من دورات انتخابية سواء من ناحية عدد الناخبين أو المرشحين أو من ناحية فئاتهم التي يغلب عليها الشبابية، وهو ما يُشير إلى أن الانتخابات سوف تشهد حضورًا مكثفًا ومنافسة قوية، كان للتعديلات الجديدة على النظام الانتخابي دورًا كبيرًا في ذلك، كونها فتحت المجال لمديري المؤسسات بالانتخاب.