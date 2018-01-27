محافظ التحلية: زيارة ولي العهد لها أثر في تحفيز العاملين

عادل الحربي(صدى):

شكر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مبادرته الكريمة بزيارة محطة تحلية جدة مساء الأربعاء الماضي وتهنئة منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإنجاز التاريخي، والتي كان لها بالغ الأثر في تحفيز أبناء الوطن العاملين في محطات تحليه المياه بالمملكة.

وأوضح أن زيارة سمو ولي العهد جاءت بعد أن سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قصة نجاح فريدة بأيدي وطنية، حين حققت طفرة إنتاجية غير مسبوقة في صناعة وتقنية المياه على الصعيدين المحلي والدولي، بزيادة إنتاجها من المياه المحلاة إلى 5 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، لتصبح المملكة في صدارة الدول ذات القدرة الإنتاجية العالية في هذا المجال.

وقال إن الإنجاز اعتمد على الموارد القائمة والطواقم الفنية والبشرية العاملة في المؤسسة، التي تصل نسبة التوطين فيها إلى 91% بأكثر من 10 آلاف موظف، مشيرًا إلى أن جميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية وفق أسس منهجية وعلمية تهدف إلى إنتاج مياه بشكل مستدام.