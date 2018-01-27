وزيرة الثقافة المصرية تزور جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

نايف السالم(صدى):

قامت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، أمس الجمعة، بزيارة جناح المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك ضمن جولتها على بعض الأجنحة العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات المعرض هذا العام.

وكان في استقبال الدكتورة ايناس عبد الدايم، في الجناح السعودي الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي الذي قدم شرحا وافيا لأبرز ما يتضمنه الجناح السعودي المشارك في المعرض من كتب وعناوين متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والتي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي السعودي من تميز في المحتوى والطباعة الفنية .

وأعربت الدكتورة ايناس، خلال زيارتها للجناح السعودي عن إعجابها بما شاهده من معروضات تقدم الصورة الحقيقية للحياة الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية، كما أثنت على الثقافة السعودية وقدرتها الفائقة على المزج المتقن بين الأصالة والمعاصرة باعتبارهما السمة الرئيسية التي تنعكس بشكل إيجابي على الشخصية السعودية، متمنيا أن تحظى مشاركة الجناح السعودي بالنجاح .

وفي نهاية الجولة تسلمت وزيرة الثقافة المصرية هدية تذكارية من الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر.