3 وصفات لتكبير الصدر

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة تغذية، أنه إذا كنت ترغبين تكبير صدرك في منحه حجماً إضافياً، ليس عليك أن تخضعي لعملية جراحية ، ويمكنك أن تتبعي بعض الطرق الطبيعية لكي تحصلي على النتيجة التي تريدين.

نباتات مفيدة

من الضروري، في بداية الأمر، أن تتعرفي إلى تركيبة صدرك لتعرفي الطريقة الفعلية التي يمكنك اللجوء إليها من أجل تكبيره. ومن المفيد أن تعلمي، في هذه الحالة، أن ثمة هرموناً، يدعى أستروجين، يساهم في ذلك، علماً أن مستوى هذا الهرمون في جسمك ينخفض عندما تبلغين الـ16 من عمرك، ما يعني أن حجم صدرك يتوقف عن النمو عند حدّ معيّن. لكن، لا داعي للقلق، فقد بات بإمكانك اللجوء إلى بعض النباتات والعلاجات الطبيعية التي من شأنها أن تمدّك بالكمية اللازمة من هذا الهرمون. ومن هذه النباتات: الحلبة، الشمر، الرشاد، إضافة إلى:

-الصويا: الغنية بالبروتينات النباتية ذات النوعية الجيدة.

-البقوليات: التي تطلق عليها تسمية الخضار المجففة ومنها الفول والفاصولياء والصويا والعدس والحمص.

وصفات الحلبة المفيدة

إذاً، لمَ لا تطبقين هذه الوصفة التي تحتوي على الحلبة لكي تحصلي على حجم الصدر الذي تريدين؟ في الواقع، ثمة وصفات عدّة، إليك أبرزها.

الوصفة الأولى:

-أضيفي القليل من الحلبة إلى الماء وقومي بغلي المزيج ثمّ اخلطيه مع الخميرة إلى أن تحصلي على عجينة.

– طبقي العجينة على صدرك ودعيها تجف، قبل أن تغسليها بالماء.

– كرري هذه العملية لأيام عدة ولا شكّ في أنّك ستحصلين على النتيجة التي تريدين خلال أسبوعين.

الوصفة الثانية:

اضيفي ملعقة وسط من بودرة الحلبة إلى كوب كبير من الماء ثمّ أضيفي القليل من الحليب.

-إمزجي المكونات جيداً بواسطة الخلاط إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.

-إشربي كوباً من هذا المزيج عند استيقاظك من النوم وستلاحظين أن حجم صدرك بدأ بالازدياد مع حلول الشهر الأول. هل تشكين في ذلك؟ جرّبي!

الوصفة الثالثة:

– دلكي صدرك بالقليل من زيت الحلبة في الصباح كما في المساء قبل خلودك إلى النوم لأنّ هذا يعزز دورته الدموية.

– كرري هذه العملية لمدة شهر كامل وفي حال لم تحصلي على النتيجة التي تريدين، طبقي الوصفة لشهر آخر. فهي تساعدك على تكبير صدرك وعلى الحفاظ على مرونته.