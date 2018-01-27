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البيئة: 3 إصابات بإنفلونزا الطيور H5N8 في الرياض والدرعية والدمام

البيئة: 3 إصابات بإنفلونزا الطيور H5N8 في الرياض والدرعية والدمام
سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , حيث تم تسجيل 3 إصابات في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالرياض والدرعية والدمام .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 4016 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة , وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 118حالة إيجابية ، وتم التخلص من 2796 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5 بلاغات، فيما بلغت عدد الاستفسارات 22 استفساراً ، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.


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