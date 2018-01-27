أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعلق على برنامج بثته قناة MBC

سعيد العجل(صدى):

تابعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ما ذكره أحد المواطنين في مجمل كلامه لبرنامج ” ما لم تر ” على MBC1 عن استهداف وإغراق السوق السعودية بالسلع المقلدة، والتي قارن أرباحها بأرباح المخدرات، وقد تناقل هذا الكلام عدد من وسائل الإعلام.

ومن هنا تفيد أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على لسان المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة مدير عام العلاقات والإعلام بالأمانة الأستاذ/ بندر الرميحي بأن المواطن لم يوفَّق في المقارنة كون الأموال التي يجنيها مهربو ومروجو المخدرات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقارن بغيرها من الأمور النظامية أو غير النظامية، كون تلك الأموال الناتجة عن تهريب وبيع المخدرات تكون على حساب إيذاء أبنائنا وسلب سعادتهم وسعادة أُسرهم ومجتمعهم بدمارها للعقول والأجساد.

وقد يفهم البعض من مقارنة المواطن للأموال المكتسبة من تجارة السلع المغشوشة بالأموال الناتجة عن تهريب وترويج المخدرات بأن تجارة المخدرات مُربحه .. وهنا نقول بأن ما يدخل على مهربو ومروجو المخدرات من أموال محرمة شرعاً ونظاماً هي أموال وقتيه وزائلة فأجهزة الدولة المعنية بمكافحة المخدرات لهم بالمرصاد فكثيراً ما يتم الإعلان عن ضبط كميات من المخدرات والقبض على مهربيها ومروجيها والأموال الناتجه عنها، ومصير تجار هذه السموم القتل أو السجن وفق شرع الله تعالى.