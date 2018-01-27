الثلاثاء.. إطلاق مشروع ” إحسان إنسان ” لدمج الصم وضعاف السمع بالرياض

عادل الحربي (صدى):

ينطلق الثلاثاء المقبل في مدينة الرياض منتدى “إحسان إنسان” لتدشين مشروع فريق” إحسان إنسان” إحدى المبادرات المجتمعية النوعية في المملكة التي تهدف لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع، ورفع كفاءة الصم وضعاف السمع والعمل على رفع التحصيل العلمي لهم.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الجهود بين الجهات الداعمة للصم وضعاف السمع في المملكة الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص، من خلال تطبيق إلكتروني يقربهم من المجتمع عبر خدمات متنوعة .

وأوضح رئيس الفريق يعقوب بن سعد الزير، أنهم أخذوا على عاتقهم هم البحث عن حل للصم وضعاف السمع، وخرج الفريق بمبادرة أولى بعنوان “إحسان إنسان ” يهدف إلى المشاركة في رفع كفاءة الصم وضعاف السمع والعمل على رفع التحصيل العلمي لهم، وجعلهم فئة منتجة وفاعلين في المجتمع مع تذليل جميع العوائق التي تقف حائلا دون مسيرتهم، ومساعدة ذوي الصم وضعاف السمع على سهولة التواصل معهم من خلال إنشاء مراكز تقوية بلغة الإشارة لضعاف السمع وذويهم والمساهمة في توظيفهم.

ويحتوي المنتدى على ورش عمل مجانية مترجمة بلغة الإشارة تقدم للصم والسامعين في مجالات مهمة في حياتهم، منها ورشة للمدرب فهد الفهيد بعنوان ( تسويق الذات ) ، تليها ورشة (تطبيقك الأول لذوي الإعاقة على الأجهزة الذكية) تقدمها مي العتيبي، ثم يشارك مترجم لغة الإشارة محمد الفهيد بندوة ( تمكين فاقدي السمع وتنمية مهاراتهم)، ثم يقدم المهندس طارق إسماعيل ورشة ( كيفية استخدام تطبيق إحسان إنسان)، وتختتم ورش العمل بمشاركة هيئة الهلال الأحمر ( الإسعافات الأولية) .

يذكر أن منتدى إحسان إنسان ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي والاجتماعي، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها، وللتسجيل في الورش الدخول على الموقع التالي : من هنا .