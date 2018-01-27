أمير الرياض يشكر أعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة السابقين ويرحب بالمعينين

سعيد العجل(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة شكره وتقديره لأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة السابقين ممن انتهت فترة عضويتهم نظير ماقدموه من جهود خلال فترتهم .

كما رحب سموه بأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة الذين تم تعيينهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم التي تحقق التنمية في محافظات المنطقة ولبلادهم منوهاً بما تقوم به المجالس المحلية بالمحافظات من دور كبير في سبيل توفير الخدمات التنموية للمحافظات كونها تمثل المواطن في المحافظة في ظل التطور والنمو المتسارع لمواكبة عجلة التنمية التي تشهدها هذه البلاد وماتتطلع إليه قيادتنا الرشيدة.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة أن هذه المجالس تعد رافداً أساسياً وداعماً كبيراً لأعمال مجلس المنطقة في سبيل تطوير الخدمات في محافظات المنطقة بالإضافة لما تجده هذه المجالس من دعم كبير من قبل سمو أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة وسمو نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وماتحظي به من توجيه مستمر لتلمس احتياجات المواطنين في هذه المحافظات وذلك من خلال حرص سموهما على الالتقاء بجميع أعضاء المجالس المحلية أثناء زيارات المحافظات .

الجدير بالذكر أنه صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 12619 وتاريخ 1 / 5 / 1439 القاضي بتعيين أعضاءالمجالس المحلية لمحافظات منطقة الرياض للفترة من 1 / 5 / 1439ه لمدة اربع سنوات.