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انخفاض أسعار الشوكولاتة تؤدي إلى فوضى بفرنسا

انخفاض أسعار الشوكولاتة تؤدي إلى فوضى بفرنسا
باريس(صدى):

أدت تخفيضات كبيرة على أسعار بيع شوكولاته نوتيلا في سلسلة متاجر فرنسية إلى قتال وأعمال شغب بين المتسوقين.

ويذكر أن سلسلة متاجر إنترمارش الفرنسية قد عرضت تخفيضاً بنسبة 70% على علب شوكولاته نوتيلا، ليصبح ثمنها 1.40 يورو بدلاً من 4.40 يورو.

وقال أحد العاملين في المتجر: حاولنا الفصل بين المتسوقين في الشجار حول النوتيلا، لكن لم ننجح في فصلهم.

وأضاف مدير أحد الفروع: إن 700 عبوة، تم بيعها في 45 دقيقة فقط من بدء العرض.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41903 ] نشر منذ 2 ساعتين

هؤلاء الدهماء الفوضجيون ,,

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