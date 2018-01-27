انخفاض أسعار الشوكولاتة تؤدي إلى فوضى بفرنسا
أدت تخفيضات كبيرة على أسعار بيع شوكولاته نوتيلا في سلسلة متاجر فرنسية إلى قتال وأعمال شغب بين المتسوقين.
ويذكر أن سلسلة متاجر إنترمارش الفرنسية قد عرضت تخفيضاً بنسبة 70% على علب شوكولاته نوتيلا، ليصبح ثمنها 1.40 يورو بدلاً من 4.40 يورو.
وقال أحد العاملين في المتجر: حاولنا الفصل بين المتسوقين في الشجار حول النوتيلا، لكن لم ننجح في فصلهم.
وأضاف مدير أحد الفروع: إن 700 عبوة، تم بيعها في 45 دقيقة فقط من بدء العرض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41903 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء الدهماء الفوضجيون ,,