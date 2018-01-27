انخفاض أسعار الشوكولاتة تؤدي إلى فوضى بفرنسا

باريس(صدى):

أدت تخفيضات كبيرة على أسعار بيع شوكولاته نوتيلا في سلسلة متاجر فرنسية إلى قتال وأعمال شغب بين المتسوقين.

ويذكر أن سلسلة متاجر إنترمارش الفرنسية قد عرضت تخفيضاً بنسبة 70% على علب شوكولاته نوتيلا، ليصبح ثمنها 1.40 يورو بدلاً من 4.40 يورو.

وقال أحد العاملين في المتجر: حاولنا الفصل بين المتسوقين في الشجار حول النوتيلا، لكن لم ننجح في فصلهم.

وأضاف مدير أحد الفروع: إن 700 عبوة، تم بيعها في 45 دقيقة فقط من بدء العرض.