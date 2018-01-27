بالصور.. تفاصيل عن الجيل القادم من مرسيدس SL لعام 2021

برلين(صدى):

اعتادت مرسيدس SL في الماضي اعتلاء قمة مجال العلامة الألمانية، ولكن في الآونة الاخيرة خسر الموديل بعض بريقه بسبب قرارات تصميم غريبة وطرح موديلات جديدة أكثر إثارة للاهتمام مثل AMG GT رودستر، ما أدى إلى انخفاض مبيعات الموديل على مدار الأعوام الأخيرة.

والآن تأمل مرسيدس بعكس هذا الاتجاه عبر تقديم موديل جديد كليا لـ SL في 2021.. حيث بدأت الشركة بالفعل بتطوير السيارة الجديدة بجوار الجيل القادم من AMG GT، والمرتقب قدومه في 2022.

بفضل أصولها الممتدة إلى AMG سيحظى الجيل القادم من SL بتصميم أكثر رياضية من سابقه بتركيز كبير على الألومنيوم في الهيلكة لتخفيف الوزن، بالإضافة إلى نظام دفع خلفي وقضبان ثبات مفعلة، كما سنرى في الغالب نظام تعليق هوائي ونظام دفع رباعي 4MATIC بشكل اختياري.

رغم الاتجاه نحو المزيد من الرشاقة والرياضية، من المتوقع قدوم الموديل الجديد بقاعدة عجلات أطول ومقعدين خلفيين، وبينما خيارات المحركات تظل غير مؤكدة حاليا، أشارت تقارير أخيرة إلى نية مرسيدس توفير عدة مولدات طاقة هجينة تشمل محرك 3.0 لتر بست سلندرات مستقيمة بقوة 435 حصان وآخر V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 522 حصان أو 612 حصان حسب النسخة، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس الكهربائي بقوة إجمالية 800 حصان وعزم دوران 738 رطل-قدم.