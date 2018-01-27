أمير الرياض يرعى الأربعاء القادم الحفل السنوي الأول لجمعية (أعمال)

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير ، فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمير منطقة الرياض، الحفل السنوي لجمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض(أعمال)، وذلك يوم الأربعاء القادم 14 جمادى الأولى 1439هـ، الموافق 31 يناير 2018م ، عند تمام الساعة 8 مساء ، بقاعة الخزامى للاحتفالات.

أوضح ذلك صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وقال “نتقدم بالشكر الجزيل لسمو أمير منطقة الرياض لتشريفه، ورعايته حفل جمعية(أعمال) الأول ، ولا شك أن هذه الرعاية الكريمة تأتي، انطلاقا من حرص سمو أمير منطقة الرياض واهتمامه بدعم القطاع الغير ربحي بكافة مجالاته.

وبين سمو الأمير فيصل، أن الحفل سيتخلله كلمة لسمو راعي الحفل ، وأخرى للجمعية ، إضافة إلى عرض مرئي يحاكي مسيرة جمعية (اعمال) وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام من تأسيسها، كما سيستعرض أحد المستفيدين تجربته بعد التحاقه واستفادته من خدمات الجمعية، وكذلك سيتم خلال الحفل توقيع عد من الشراكات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تنمية وتمويل الأسر المنتجة.

وقال سموه” أن الحفل سيتضمن أيضا تكريم الرعاة والداعمين من الجهات والافراد لبرامج وأنشطة الجمعية، كما سيكون هناك معرضا مصاحبا للأسر المنتجة، لعرض منتجاتها والتعريف بها، وكذلك سيقام على هامش الحفل ورشة للمسؤولية الاجتماعية .

وأشار سمو رئيس مجلس الإدارة إلى أن جمعية (أعمال) تسعى للعمل وفقا لما تضمنته الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، التي دعت إلى دعم الأسر المنتجة، وتحقيق التنمية المستدامة لها، و تحويلها من الرعوية إلى منتجة، تمتلك مشروعها الإنتاجي، بما يكفل لها حياة اجتماعية كريمة أكثر استقرارا وتمكينا .

وفي ختام تصريحه نوه سمو الأمير فيصل، لما يحظى به العمل الخيري من دعم واهتمام، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهم الله ، حيث أن العمل الخيري يشهد عهدا زاهرا أكثر نموا وتطويرا وفاعلية . سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ حكومتنا الرشيدة والشعب السعودي الكريم . وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعيش الرغيد.