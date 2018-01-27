تعبيرات جديدة تنضم لمواقع التواصل الاجتماعي

نورة الشهري(صدى):

قرر مارك ديفيس، مهندس البرمجيات وفريقه في منظمة ” يونيكود ” إطلاق عدة أشكال ووجوه تعبيرية جديدة لتظهر برسائل وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وواتس آب وغيرها، وذلك لتظهر داخل الرسائل في مختلف أنحاء العالم خلال العام المقبل.

حيث أصبح ” مارك ديفيس ” أقرب للقب سيد الوجوه والرسوم التعبيرية والتي تعرف باسم ” سمايلي ” و ” إيموج،. وتتكون كلمة ” إيموجي ” في اللغة اليابانية من جزئين الأول هو ” إي ” ويعني الصورة، والثاني هو ” موجي ” ويقصد به الشخصية.

وكشف خبير البرمجيات الأمريكى عن قائمة الرموز الجديدة التى يجرى تصميمها حالياَ، وذلك لطرحها على شتى مواقع التواصل الاجتماعى فى آذار/ مارس المقبل، وتضم هذه الرموز عدة أشكال مختلفة أبرزها صور لكنغر وبعوضة ووجه ضاحك يتصبب عرقاَ ولفة ورق تواليت.

وتقوم المنظمة بتخصيص الرموز الرقمية للحروف والعلامات في كل لغة، بحيث تظهر بشكل صحيح على الشاشات الرقمية في مختلف أنحاء العالم.

أما عن ديفيس، فإن رئاسة منظمة يونيكود هي منصب تطوعي بالنسبة له، أما مصدر دخله الحقيقي، فيتلقاه من عمله في فرع شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الانترنت في سويسرا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسوم التعبيرية ظهرت للمرة الأولى في اليابان عام 1999، وسرعان ما أصبحت جزءا مهما من وسائل التواصل في العالم الرقمي.