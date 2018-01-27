منتخب أوزباكستان للناشئين يتوج بطلا لكأس آسيا بثنائية أمام فيتنام

طلال الغامدي(صدى):

حصل منتخب أوزبكستان علي كأس الأمم الأسيوية للناشئين تحت سن 23 عاماً، والتي أقيمت في الصين، بعد نجاحه في التغلب على فيتنام بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب ” جوانجزو “.

وسجل منتخب اوزبكستان الهدف الأول عن طريق روستامجون أشورماتوف فى الدقيقة الثامنة، ثم تمكن نجويان هاى فى التعادل لمنتخب فيتنام فى الدقيقة 41، وبالدقيقة 120 تمكن أندرى سيدوروف من احراز هدف الفوز لمنتخب أوزبكستان.

مع العلم أن المباراة أقيمت وسط أجواء باردة للغاية، حيث تساقطت الثلوج بغزارة على أرض الملعب، حيث وصلت درجة الحرارة فى مدينة “جوانجزو” 16 درجة مئوية تحت الصفر.