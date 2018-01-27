بالصور.. استشهاد إعلامي وإصابة 2 آخرين خلال تغطية معارك تعز

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، استشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين؛ أثناء تغطيتهم للاحداث والمعارك في مدينة تعز التي تشهد معارك جامية بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت المصادر أنه تم استشهاد الإعلامي أسامة سلام المقطري، وإصابة كلأ من الإعلامي عزام الزبيري وحذيفة سلطان الأثوري خلال تغطية المعارك.

يُذكر أن الجيش اليمني واصل تقدمه في تعز لليوم الثالث على التوالي، محققًا تقدمًا كبيرًا في مختلف الجبهات وكبد مليشياي الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.