مؤتمر صحفي للاتفاق لمناقشة وضع الفريق قبل مباراة الباطن

طلال الغامدي(صدى):

عقد نادي الاتفاق، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا مواجهة الفريق أمام الباطن في قاعة المؤتمرات بالنادي، بحضور مدرب النادي سعد الشهري واللاعب المصري أحمد الشيخ.

وأوضح ” الشهري ” خلال المؤتمر أن الوضع النقطي للفريق في الدوري يجعل كل مباراة هامة، لافتًا إلى أنه تم الاستفادة من المباريات السابقة في مشاركة الأجانب وزيادة الانسجام بين أفراد الفريق.

ومن جانبه أكد ” الشيخ ” على استعداد الفريق الجيد، مشيرًا إلى أن كامل التركيز منصب على الخروج بالنقاط الثلاث، قائلًا ” أغلقنا صفحة المباراة السابقة في كأس خام الحرمين وتركيزنا على المباراة القادمة “.