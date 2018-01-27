5 عوامل تؤدي للإصابة بالأزمات القلبية

أماني الغامدي(صدى):

تُعد الأزمة القلبية من أخطر المشاكل، التي يمكن أن يتعرض لها كبار السن، خاصة أنه مع التقدم في العمر، نظرًا لضعف عضلة القلب، كما أنه من المحتمل أن الإصابة بالأزمة القلبية قد تؤدي للوفاة، إذا لم يتم إنقاذ المريض فورًا، لذا يُقدم موقع ” صدى ” بعض الأسباب التي تؤدي للإصابة بالأزمة القلبية.

يُعتبر التدخين من أبرز العوامل التي قد تؤدي للإصابة بأزمة قلبية، كذلك مرض السمنة وقلة النشاط البدني، بالإضافة إلى أن مرض ضغط الدم المرتفع يجعل المرء أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية.

كما يزداد احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية، لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، وكذلك الضغوط النفسية.