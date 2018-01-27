إيقاف شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة قبل وصولها للحوثيين في لحج

فهمي محمد(صدى):

تمكن أفراد اللواء السابع عشر في محافظة لحج جنوب شرقي العاصمة صنعاء، اليوم السبت، من إيقاف شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة في طريقها على مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت مصادر يمنية أنه تم إلقاء القبض على سيارة ” شاص مموه ” من المرحج أنها عسكرية، على متنها 15 ألف طلقة آلي و87 قذيفة هاون منوعة، بالإضافة إلى 7 علب جيتري.

وأوضحت انه تم إيداع السيارة وصاحبها والمضبوطات في معكسر الخطابية التابع لأفراد اللواء، محبطين وصول شاحنة الأسلحة إلى الحوثيين.