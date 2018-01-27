وظائف شاغرة بفروع هيلتون في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هيلتون ” للفنادق، عن حاجتها لموظفين، مواطنين ومقيمين؛ لشغل عدد من الوظائف الإدارية .

وقالت الشركة إنها ترغب في موظفين حاملين درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والخبر، والجبيل.

وجاءت مسميات الوظائف المطلوبة كالتالي:

1- مدير المبيعات (الخبر).

2- مشرف التدبير المنزلي (مكة المكرمة).

3- تنفيذي مجموعة المؤتمرات والأحداث المبيعات (الخبر).

4- المدير العام- قبل الافتتاح (الجبيل).

وقالت إن التقديم يكون عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللمزيد من التفاصيل يرجى الدخول هنا