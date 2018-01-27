بالصور.. ” ‎‫أبطال القدوة ” من الكرسي إلي منصات البطولة‬

حسين العلي(صدى):

‎شارك عدد من الأبطال العالميين والمحليين من ذوى الإحتياجات الخاصة وعلى رأسهم بطل المملكة وبطل العالم العربي لكرة السلة للمعوقين الكابتن سفر الحقباني والشاعر ناصر الهشبول نائب رئيس فريق نحنا نقدر وبطل آسيا وبطل المملكة العربية للسباحة الكابتن حسام محنشي ومتحدي الإعاقة وليد وعدد آخر من نجوم الإعاقة ونجوم المجتمع وعلى رأسهم الإعلامية غادة الشاطبي ، و أ / سعد الحاثي ، ا/ ريم عسيلان وا/ هند الغيثى نجمة التواصل الاجتماعي في إحتفالية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة والذي تمت إستضافتهم اليوم من قبل الشيخ سليمان الحمدان في المطعم اللبناني أطايب الذي قدم الدعوة لهؤلاء الأبطال والأطفال لتناول طعام الإفطار بالمطعم مع أسرهم ، وقد عدد حضر عدد كبير من الأطفال واسرهم للإستمتاع بالأجواء العائلية الجميلة التي يقدمها المطعم لروادة .

‎وبدأ الحفل بالتعريف بأبطال الإعاقة والمراكز المتقدمة التي حققوها على المستويات الدولية والمحلية والبطولات التي رفعوا بها رصيد المملكة العربية السعودية من التقدير والاحترام في المحافل الدولية ثم ذكر كل من هؤلاء الأبطال ذكرياتهم الشخصية على مدى السنوات التي تلقوا فيها علومهم و تدريباتهم وخصوصا من كان منهم من طلبة مركز الملك عبد الله. وتلا ذلك طعام الإفطار وبعد ذلك تم إستعراض مهارات الأطفال في كرة السلة وشارك الأطفال مع المدربين في رمي الكرات وتسجيل الأهداف مع تشجيع الحضور من رواد المطعم المميزين.

‎ثم ألقى الشاعر الكفيف ناصر آل هشبول قصيدة جميلة يصف فيها التحديات التي مر بها وأمتدح فيها الجهود التي بذلت وتبذل من قبل الجميع لخدمة هذه الفئة المميزة في المجتمع ، ثم تولى بعد ذلك توزيع الهدايا التي قدمت من فريق نحن نقدر التطوعي للأطفال المعوقين ، وفي ختام الحفل تقدم د/ زهير ميمني مدير مركز الملك عبد الله لرعاية المعوقين بشكر أسر الأطفال الذين شرفونا بحضورهم وتواجدهم وسعادة / الشيخ سليمان الحمدان رئيس مجلس إدارة مجموعة أطايب وكذلك الشكر للإعلاميين الحاضرين ومدير المطعم الأخ زهير وفريق التطوع الذي قام بالمناسبة وهم ا/ عمر فيرق و أ/ رغد حسين وا/ حسين عقيلي و أ/ هند الغيثى مسؤولة العلاقات بالمطعم لتقديم الفكرة والإستضافة ثم أنتهى الحفل بالتعبير عن الشكر والإمتنان لإدارة المطعم.