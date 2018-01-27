” بروين ” : اليونايتد يود الفوز بالبطولات الأربع

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب مانشستر يونايتد بين غوارديولا عن سعادته بالتجديد مع لاعبه كيفن دي بروين، مشيدًا بأداؤه.

وعلق ” غوارديولا ” على التجديد لـ ” بروين ” لـ 5 سنوات ، قائلًا: ” لا يمكن تخيل مدى سعادتي ” ، وظهر ” بروين ” بعد 24 ساعة فقط من التجديد بأداء مبهر خلال مواجهة بريستول سيتي التي انتهت بفوز اليونايتد 3-2 ، في الدقائق الأخيرو.

وفي سياق أخر كشف بروين عن أهداف اليونايتد القادمة قائلًا أن الجميع يحاول ويتمنى تحقيق 4 بطولات، قائلًا:” وقال دي بروين: ” بالطبع نود أن نحاول الفوز بالبطولات الأربع لأننا نسعى للفوز في كل مباراة.. لكنها مهمة صعبة “.