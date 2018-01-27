دي مستورا يمثل الأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي

نيويورك(صدى):

قررت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إرسال مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إلى مؤتمر سوتشي بسوريا.

وقال الحساب الرسمي للأمم المتحدة، عبر ” تويتر ” ، إن دي مستورا سيمثل المنظمة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، المقرر إقامته 29 يناير الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الروسية تقدمت بدعوة نحو 1600 ممثل من المجتمع السوري للمشاركة، بالإضافة إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية وكازاخستان بصفة مراقب.