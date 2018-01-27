6 عوامل تؤدي للإصابة بالتهاب المفاصل

نورة الشهري(صدى):

يُعد التهاب المفاصل الروماتويدي، اضطراب مزمن، يصاحبه الشعور بألم وتورم وتأكل وتشوه المفاصل، كذلك يٌسبب الإضرار بأنظمة الجسم مثل الجلد والقلب والأوعية الدموية، وفي هذا السياق، ستعرض ” صدى ” عدة أسباب تؤدي للإصابة بالتهاب المفاصل.

يرجع إصابة المرء بهذا المرض، إما لعوامل وراثية، أو عوامل بيئية كانتقال العدوى عن طريق الفيروسات والبكتيريا، كذلك حدوث تغيرات في مستوى الهرمونات بالدم.

كما يزيد التدخين من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، خاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالمرض، بالإضافة إلى أن ” السمنة ” تزيد من خطر الإصابة بمرض التهاب المفاصل، خاصة عند النساء، بعمر 55 عامًا أو أقل.

وهناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة به، كحدوث تغيرات في مستوى الهرمونات بالدم، والتهاب الأنسجة في الغضروف حول المفصل.