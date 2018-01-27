650 ألف ريال غرامات مالية على 47 منشأة بيطرية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، تطبيق غرامات مالية على 47 منشأة بيطرية؛ لمخالفتها نظام المهن الطبية البيطرية خلال الثلث الأول من 2018.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق العقوبة على 3 عيادات بيطرية و38 صيدلية بيطرية و5 محلات لبيع الحيوانات الأليفة ومشروع دواجن واحد، بغرامة مالية تجاوزت 650 ألف ريال.

وأشارت إلى أن المخالفات تمثلت في عدم وجود طبيب بيطري بالمنشأة وعدم الحصول على نرخيص مهنة بيطرية من الوزارة، وعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط بيطري للمنشأة البيطرية من الوزارة.

كما أضافت أنه من ضمت المخالفات ممارسة المهنة البيطرية من قبل شخص غير مختص، وعدم صرف الدواء بالطريقة الصحيحة والجرعات وتوضيح فترة التحريم للمستحضرات البيطرية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية للحيوانات في أماكن غير مؤهلة.