7 اشتراطات فنية لمخازن الأعلاف

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عن الاشتراطات الفنية لمخازن الأعلاف، والمتثملة في 7 اشتراطات يجب توافرهم في المخازن.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الاشتراطات تتمثل في أن تكون المخازن من المواد الثابتة غير قابلة للاحتراق، ومناسبة ونظيفة وجيدة التهوية على أن تكون بعدية عن مصادر التلوث، كما يجب المحافظة على المخازن بحيث تكون جافة غير رطبة.

وأضافت أنه يجب أن تكون أرضية المخازن خالية من الشقوق ومغطاة بمادة يسهل تنظيفها، وأن تكون الأسلاك والوصلات والمفاتيح الكهربائية نظامية وآمنة؛ تجنبًا للحريق.

كما أكدت الهيئة أنه يجب تطبيق خطة فعالة لضمان مكافحة الآفات والقوارض أثناء التخزين وعدم تعرضها للتلف؛ وذلك بالزامن مع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.