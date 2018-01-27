إطلاق نظام جديد للتفتيش الجمركى بمطار الدمام خلال 6 شهور

نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة مطارات الدمام ” داكو ” عن نيتها فى إطلاق نظام جديد للتفتيش الجمركي وتحديد الهوية بصالة الوصول الدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك بنظام (RFID) بالتعاون مع الجمارك السعودية ؛ حيث يهدف النظام الجديد لوضع إجراءات سهلة وسريعة لفسح الأمتعة عن طريق استخدام المسارات الحمراء والخضراء.

وتأتى هذه الخطوة ضمن توجه ” داكو ” لتوظيف التقنية الحديثة لخدمة المسافرين، والمساهمة عبر هذا المشروع في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات السفر الدولي من خلال نظام المسارات بالتعاون مع الجمارك السعودية؛ حيث يمكن للمسافر العبور المباشر من خلال المسارات الخضراء بعد الحصول على الأمتعة والخروج مباشرة من منطقة العفش دون الحاجة إلى المرور الإلزامي عبر أجهزة التفتيش الجمركي، بينما سوف يتم تخصيص المسارات الحمراء للمسافرين الذين يحملون أمتعة تتطلب فسحها عن طريق النظام الجمركي.

وأكد تركي بن عبد الله الجعويني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام ” داكو ” أن الشركة تسعى لتنفيذ استراتيجية متكاملة لرفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمطار من أجل استيعاب الزيادات المتوقعة في أعداد المسافرين، وذلك من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات التي تستهدف تطوير البنية التحتية لجميع المرافق، والتي سوف تساهم في تسهيل حركة المسافرين داخل مطار الملك فهد الدولي “.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد فازت شركة ” المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة ” بالعقد التشغيلي للنظام وهي شركة متخصصة في تصميم وتركيب وصيانة الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية التقنية للمطارات، وسوف يتم تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ البدء فيه.