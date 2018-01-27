وصفة طبيعية للتخلص من تشقق الشفاه في الشتاء

مدريد(صدى):

قالت إليين جولينو، خبيرة التجميل الاسبانية، إن نضارة الشفاه تعكس جمال الوجه، لذلك يجب حمايتها من العوامل التي تؤدي إلى تشققها، كالبرد والتدخين ونقص بعض الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية، بالإضافة إلى كثرة لعق الشفاه الذي يؤدي إلى تبخر الرطوبة ما يزيد من تفاقم المشكلة، أو التنفس من الفم.

وللتخلص من مشكلة التشقق، هناك وصفة طبيعية تتكون من الفازلين، الذي يعد العلاج الفعال للتشقق ومشاكل البشرة وعسل النحل بفوائده المغذية التي تعوض نقص الفيتامينات؛ ما يتسبب في التشقق، وماء الخيار الذي يحتوي على عناصر مرطبة ترطب الشفاه، وزيت بذور الكتان، الذي يحتوي على عناصر دهنية أساسية تعمل على اختراق الشفتين لتغذيتهما وتنعيمهما ومقاومة التشقق.

وإليك طريقة عمل الوصفة:

تمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من ماء الخيار وملعقة من زيت بذور الكتان وملعقتين من الفازلين، ويحتفظ بالمزيج في عبوة صغيرة ثم يوضع القليل من المزيج على الشفاه في الليل قبل النوم إلى الصباح بشكل يومي إلى أن يتم التخلص من المشكلة بشكل نهائي.