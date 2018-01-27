” مفتي عام المملكة ” يطالب بمنع ظاهرة ” التسول “

تركي السالم(صدى):

طالب عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، رجال المرور بمنع المتسوّلين من ممارسة التسوّل عند إشارات المرور الضوئية، واصفًا المتسولين بـ ” الكاذبون المتلاعبون ” .

وأوضح المفتي أمس، ببرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة الأولى، ، مجيباً عن حكم دفع الصدقة للمتسوّلين حول الإشارات في الشوارع، قائلًا : ” لا يُعطون بل يجب منعهم ” ، مؤكدًا أنه لا يجوز مساعدتهم، حتي لا تتم إعانتهم على الشر.

يُذكر أن عمليات ” التسول ” عن شوارع منطقة جازان، لم تتوقف منذ فترة طويلة، وهي المخالفة التي يتناوب عليها بعض من جاليّات جنسيتين عربيتين.