” مفتي عام المملكة ” يطالب بمنع ظاهرة ” التسول “
طالب عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، رجال المرور بمنع المتسوّلين من ممارسة التسوّل عند إشارات المرور الضوئية، واصفًا المتسولين بـ ” الكاذبون المتلاعبون ” .
وأوضح المفتي أمس، ببرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة الأولى، ، مجيباً عن حكم دفع الصدقة للمتسوّلين حول الإشارات في الشوارع، قائلًا : ” لا يُعطون بل يجب منعهم ” ، مؤكدًا أنه لا يجوز مساعدتهم، حتي لا تتم إعانتهم على الشر.
يُذكر أن عمليات ” التسول ” عن شوارع منطقة جازان، لم تتوقف منذ فترة طويلة، وهي المخالفة التي يتناوب عليها بعض من جاليّات جنسيتين عربيتين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26186 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا ماأعطيهم ولاأشجع أن أحد يعطيهم
أمتهنوا التسول وصار وظيفة لهم عند كل أشارة
بل بعضهم مغتني مهو بحاجة للتسول
لكنها صارت عادة صعب يتركها
يجيبون الشحاذات على سيارات موديلات حديثة
ويوقف بعيد من الأشارة وينزلهن
نصيحة إذا تبي تتصدق
أبحث عن الأيتام والأرامل والفقراء
تلقاهم في بيوتهم متعففين
وإن مالقيت
الحيوانات الي فاالشوارع
خصص لك مكان محدد وأحضر لها بقايا الطعام
وحط لها ماء
أشتر كيس حب ب20ريال وأنثر منه كل يوم للطيور والحمام
وربي بيعوضك٠
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلنا نطالب والله.. منظرهم بشع واغلبهم اجانب .. 😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41888 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اعلم ويش وراهم ,,
,, الصراحه انا ماصرت اعطيهم بعد ان سمعت عنهم ماسمعت ,,