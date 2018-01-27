السلطات الألمانية تكتشف أجهزة غش جديدة في محركات ديزل أودي

برلين(صدى):

اكتشفت إدارة النقل الفدرالية الألمانية أجهزة غش جديدة في محركات ديزل أودي.. في مفاجأة صادمة تؤكد أن فضيحة انبعاثات الديزل لم تنته بعد.

السلطات الألمانية وجدت أجهزى الغش في محرك TDI سعة 3.0 لتر لمجموعة فولكس فاجن، وهو محرك مستخدم بشكل واسع في مجال أودي، وقد تم إصدار استدعاء رسمي لكل المحركات المتأثرة بالأمر، حوالي 77,600 في ألمانيا و127,000 حول العالم.

كما هددت السلطات الألمانية بسحب الرخصة عن النسخة الأحدث لـ A8 سيدان، وإن كان الاستدعاء موجها لموديلات أخرى أيضا مثل A4 و A5 و A6 و A7 و A8 و Q5 و Q7 وغيرهم.

وتقوم هذه الأجهزة بالتلاعب بالانبعاثات حتى تظهر بمستوى صغير أثناء الاختبارات الرسمية مقارنة بالواقع.. ويُذكر أن أكثر من 1.2 مليون عميل بإمكانهم الانضمام لدعوى مدنية شاملة ضد مجموعة فولكس فاجن لاستخدامها أجهزة الغش في موديلاتها، وبإمكان العملاء المتضررين بالاكتشاف الأخير في سيارات أودي الانضمام لهذه الدعوى.