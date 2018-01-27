صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز أثناء تفقد منجما للذهب عام 1938م

نايف السالم(صدى):

نشرت صفحة زمن الماضي الجميل، اليوم السبت، صورة للملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، أثناء تفقده منجمًا للذهب في عام 1938 م.

وظهر في الصورة الملك عبدالعزيز صورة في موقع المنجم الذي من المحتمل أن يكون ” مهد الذهب ” ؛ حيث قامت شركة نقابة التعدين السعودية SAMS بتعدين الذهب والفضة في منجم مهد الذهب فب عهد الملك عبدالعزيز ابتداءً من 1939م.