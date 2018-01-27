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صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز أثناء تفقد منجما للذهب عام 1938م

صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز أثناء تفقد منجما للذهب عام 1938م
نايف السالم(صدى):

نشرت صفحة زمن الماضي الجميل، اليوم السبت، صورة للملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، أثناء تفقده منجمًا للذهب في عام 1938 م.

وظهر في الصورة الملك عبدالعزيز صورة في موقع المنجم الذي من المحتمل أن يكون ” مهد الذهب ” ؛ حيث قامت شركة نقابة التعدين السعودية SAMS بتعدين الذهب والفضة في منجم مهد الذهب فب عهد الملك عبدالعزيز ابتداءً من 1939م.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5686 ] نشر منذ 59 دقيقة

الملك عبدالعزيز رحمه الله رجل نادر واستثنائ أعزه الله بالملك فعز بلاده وشعبه واستمر على ذلك أبنائه الكرام

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