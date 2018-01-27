مواعيد مباريات دور الـ 8 من كأس الملك
كشف اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات دور الـ 8 من مسابقة كاس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيبدأ 22 فبراير، وينتهي 25من الشهر ذاته.
وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:
مواجهة النصر والباطن، 22 فبراير، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة 8 مساءً.
مواجهة الاتحاد والشباب 23 فبراير، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجد، في تمام الساعة 8:30 مساءً.
مواجهة الفيحاء و الأهلي 24 فبراير،على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة في تمام الساعة 6:40 مساءً.
مواجهة القادسية والفيصلي، 25 فبراير، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في تمام الساعة 8 مساءً.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14002 ] نشر منذ 31 دقيقة
حلو