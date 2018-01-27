مصادر تكشف سبب توتر العلاقة بين ” الحريري ” و ” بري”

بيروت(صدى):

أوضحت مصادر لبنانية، أن العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، يشوبها توترًا؛ وذلك على خلفية مواقف ” الحريري ” الأخيرة الداعمة للرئيس ميشال عون.

وأشارت المصادر أن هذا التوتر يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقة بين الرئيسين على الانتخابات، ويظهر ذلك في تفكير رئيس البرلمان بسحب ترشيح القيادي محمد خواجة، بحركة أمل.

وفي نفس السياق، يرى إلياس الزغبي، عضو قيادة 14 آذار، أن التردد في حسم التحالفات لم يعد مبرر، خاصة إن كان ” حزب الله ” و ” تيار المستقبل ” استحالة تحالفهما.

كما دعا ” الزغبي ” إلى إبرام مصالحات واسعة واضحة بين مكونات 14 آذار، على أن يكون التحالف مع فريق العهد بالقطعة ووفقًا للمصلحة الانتخابية.